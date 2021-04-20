Челябинск, , 14:51 — REGNUM В Челябинске иностранный гражданин осуждён за сбыт героина на 19 лет лишения свободы. Приговор вынес облсуд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В 2017 году он передал своим землякам более 1,3 кг. наркотика. Те в свою очередь расфасовали его и успели продать более 130 граммов с помощью «закладкок», после чего их задержали. Остатки вещества у них изъяли.

Также установлено, что в 2019 году этот гражданин продал более 1,1 кг. героина, получив за это 450 тыс. рублей. Затем его поймали. Теперь он отправится на долгие годы в колонию строгого режима. Также суд оштрафовал его на 300 тыс. рублей.