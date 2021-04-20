Уфа, , 14:57 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 40-летию Республиканского кардиологического центра в Уфе. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что торжественное мероприятие прошло в Башкирском государственном театре оперы и балета. Хабиров поздравил сотрудников центра с этой знаменательной датой и вручил госнаграды.

«В этот день хочу поблагодарить вас за самоотверженный труд, за спасённые жизни. За то, что тысячи людей смогли нормально жить и работать. Спасибо за ваш профессионализм, высочайший научный уровень», — подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что прошедший год был очень непростым как для всей России, так и для Башкирии. При этом основная нагрузка легла на плечи медиков, которые продолжали лечить больных.

Отмечается, что республиканский кардиологический центр является единственным в Башкирии лечебным учреждением, где оказывают все виды специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в преддверии Дня работника культуры глава Башкирии Радий Хабиров вручил государственные награды работникам искусства и культуры региона.