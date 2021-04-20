Ярославль, 20 апреля 2021, 14:50 — REGNUM Депутатов Ярославской областной думы просят вернуть Ярославлю тротуарную плитку, которая сложена во дворе заксобрания. Письмо об этом спикеру думы Михаилу Боровицкому написал ярославский общественник Сергей Казанский. Об этом он сам рассказал корреспонденту ИА REGNUM.
Казанский предлагает использовать плитку для благоустройства сквера у Ротонды между улицами Комсомольской и Первомайской.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, дума забрала плитку, снятую во время благоустройства города в 2017 году. Парламентарии хотели использовать её для благоустройства двора собственного здания на Советской площади, но так и не нашли деньги на выполнение работ. Три года плитка просто лежит во дворе.