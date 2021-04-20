Ярославль, 20 апреля, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Депутатов Ярославской областной думы просят вернуть Ярославлю тротуарную плитку, которая сложена во дворе заксобрания. Письмо об этом спикеру думы Михаилу Боровицкому написал ярославский общественник Сергей Казанский. Об этом он сам рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Ротонда мэрия

Казанский предлагает использовать плитку для благоустройства сквера у Ротонды между улицами Комсомольской и Первомайской.

«Мэр поручил заняться благоустройством сквера, но проблема в том, что здание Ротонды и территория вокруг нее находятся в частной собственности. Мэрия не может тратить на это бюджетные деньги, а сквер находится в удручающем состоянии. Депутаты могли бы помочь городу и отдать плитку для сквера. Сама дума с 2018 года никак не может ей распорядиться», — рассказал Сергей Казанский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дума забрала плитку, снятую во время благоустройства города в 2017 году. Парламентарии хотели использовать её для благоустройства двора собственного здания на Советской площади, но так и не нашли деньги на выполнение работ. Три года плитка просто лежит во дворе.