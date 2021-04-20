Донецк, , 14:49 — REGNUM Уголовное дело по статье «теракт» возбудила против украинских силовиков генпрокуратура Донецкой Народной Республики. Поводом стал обстрел Горловки, сообщает 20 апреля пресс-служба ведомства.

Посёлок шахты Гагарина в Горловке был обстрелян утром 19 апреля, в результате в городе частично пропало электричество, был повреждён жилой дом.

Уголовное дело заведено в отношении командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ и его подчинённых. Им инкриминируют совершение теракта. Соответствующая статья предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 19 апреля, по данным властей ДНР, украинские силовики шесть раз обстреляли территорию республики и выпустили по ней 61 единицу боеприпасов.

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