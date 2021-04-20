Лос-Анджелес, США, , 14:49 — REGNUM Майкл Китон сыграет Бэтмена в сольном фильме о супергерое Флеше. Об этом сообщило издание The Wrap.

Изначально Китон хотел отказаться от роли из-за пандемии коронавируса, однако в последний момент изменил своё решение. Напомним, съёмки «Флеша» уже стартовали.

Кинокомикс «Флеш» расскажет о том, как одноимённый супергерой изменил реальность при помощи своих способностей. Известно, что в картине появятся несколько Бэтменов — помимо Китона, уже заявлено участие Бена Аффлека.

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