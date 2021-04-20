Морозовский район, , 14:48 — REGNUM В Ростовской области суд рассмотрит дело о непригодных для проживания квартирах, предоставленных детям-сиротам. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Перед судом предстанет бывший глава отдела по строительству, капремонту и жилищным программам администрации Морозовского района. Как полагают следователи, с августа 2016 года по ноябрь 2018 года он обеспечил победу собственников квартир на торгах по закупке жилья для сирот. 14 квартир на нескольких улицах в Морозовске оказались непригодны для проживания, ещё за две власти переплатили. Ущерб превысил 13 млн рублей.

Уголовное дело о мошенничестве и превышении должностных полномочий направлено в Морозовский районный суд.