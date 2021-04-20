Москва, 20 апреля, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») намерен обратиться в Роспатент для прекращения правовой охраны слова «диктант».

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Глупость несусветная

Парламентарий получил обращение от главы Фонда ЖКХ Константина Цицина, где тот обращает внимание на то, что организаторы акции «Тотальный диктант» получили патент на использование слова «диктант» и теперь через суд требуют от Фонда ЖКХ компенсации за проведённый Всероссийский диктант по энергосбережению.

«Это выглядит как минимум странно. Во-первых, само слово «диктант» используется в русском языке не первое столетие, диктанты писали ещё до революции. Во-вторых, ставшие популярными в последнее время Всероссийские диктанты по разным темам — это не коммерческая, а исключительно просветительская история», — высказал позицию Хинштейн в телеграм-канале.

Он поддержал позицию Фонда ЖКХ.

«Соответствующее обращение в Роспатент (об прекращении правовой охраны) будет направлено», — пообещал Хинштейн.

Он надеется, что встречи с «Тотальным диктантом» в суде удастся избежать.