Санкт-Петербург, , 14:50 — REGNUM Губернаторы Ленинградской области и Санкт-Петербурга подписали дорожную карту по созданию совместной системы обращения с отходами. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Документ содержит поэтапный план предстоящих мероприятий до конца 2023 года, включая создание производств переработки мусора, синхронизацию территориальных схем соседствующих регионов и создание единой концепции по обращению с отходами.

«Объединить усилия двух регионов в оптимизации мусорооборота и перехода на экологически чистые методы работы с отходами поможет Невский экологический оператор. Организация учреждена в январе 2021 года. Кроме Петербурга и Ленобласти в числе учредителей — ПАО «Интер РАО» и Банк ВТБ», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее город и область договорились о создании единого мусорного оператора. АО «Невский экологический оператор» разработает и реализует единую для двух субъектов Федерации концепцию обращения с отходами. Его учредителями стали правительство Санкт-Петербурга, правительство Ленинградской области совместно с ПАО «Интер РАО ЕЭС» и ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг».

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