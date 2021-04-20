Нджамена, , 15:04 — REGNUM После кончины президента Чада Идриса Деби в стране создан переходный военный совет. Об этом 20 апреля сообщает газета Al Wihda.

Уточняется, что главой данного совета стал сын покойного президента страны — генерал-лейтенант Махамат Идрисс Деби ‑ и добавляется, что в скором времени военные намереваются опубликовать «хартию переходного периода».

Также военные Чада приняли решение о закрытии сухопутных и воздушных границ страны «до дальнейшего распоряжения». При этом в связи с кончиной президента Идриса Деби в стране объявлен национальный траур на срок в две недели и установлен комендантский час — с 18:00 до 5:00.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Чада Идрис Деби, победивший на выборах главы государства 11 апреля, скончался от полученных на передовой ранений.

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