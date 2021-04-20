Дамаск, , 14:49 — REGNUM Артиллерия вооруженных сил Турции и подконтрольных турецкой стороне наемников 20 апреля обстреляла мирные селения, которые находятся на севере сирийской провинции Ракка. Об этом 20 апреля сообщает государственное агентство Сирии SANA.

По последним данным, населенные пункты в провинции Ракка были подвергнуты обстрелам с территории, где дислоцированы войска Турции и находящиеся под их контролем вооруженные группировки около сирийско-турецкой границы.

Также указывается, что в результате артиллерийских ударов больше всего пострадал населенный пункт Сейда округа Айн-Иса и ведущие к нему дороги, также жилым домам в регионе нанесен серьезный ущерб. Кроме того, уточняется, что в результате обстрела есть раненые.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека погибли и 14 получили ранения в районе города Пальмира (провинция Хомс, Сирия) 15 апреля в результате подрыва грузовой машины.