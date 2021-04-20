Новосибирск, 20 апреля, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Новосибирскую область сегодня, 20 апреля, поступило более шести тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». За всё время регион получил 208 592 дозы вакцин «Гам-Ковид-Вак» и «ЭпиВакКорона», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Zdrav.nso.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

В правительстве региона ИА REGNUM рассказали, что прививочная кампания против коронавирусной инфекции проводится во всех взрослых поликлиниках Новосибирска, во всех районах и городских округах области.

По данным на утро сегодня, 20 апреля, от коронавируса однократно привит 169 551 новосибирец, полный курс вакцинации прошли 97 989 человек.

Также вакцинацию против коронавируса проводят 52 мобильные бригады.