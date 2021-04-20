Шанхай, Китай, 20 апреля, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Компания Lincoln Motor Company (подразделение американской компании Ford Motor Company) представила в рамках Шанхайского автосалона концептуальный седан Lincoln Zephyr Reflection. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Lincoln Motor Company Lincoln Zephyr Reflection

Стоит отметить, что Lincoln не выпускает седаны на американском рынке. Здесь модельная линейка марки состоит только из кроссоверов и внедорожников. Однако в КНР седаны пользуются спросом, поэтому на Шанхайскую автовыставку был привезён новый Zephyr Reflection.

На данный момент технические характеристики новинки не сообщаются. Известно только, что его длина около пяти метров, а привод у авто передний. Что же касается дизайна, то он стал более агрессивным благодаря оформлению лицевой части модели.

Напомним, компания Lincoln планирует представить свой первый полностью электрический автомобиль не ранее 2026 года. Им станет электрокроссовер Corsair. Создан он будет на тележке Volkswagen — MEB, которая уже лежит в основе электрокара Volkswagen ID.4.

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