Ташкент, 20 апреля 2021, 14:44 — REGNUM Министерство транспорта Узбекистана планирует создать авиакомпанию с парком самолетов малой вместимости. Об этом глава ведомства Илхом Махкамов в интервью телеканалу «Узбекистан 24».
По его словам, вместимость самолетов не превысит 90 пассажиров. «По поручению президента прорабатывается вопрос открытия новой авиакомпании», — сказал министр.
Как сообщало ИА REGNUM, руководство компании «Узбекские авиалинии» проведет оптимизацию и реорганизацию своей структуры. В частности, авиакомпания закроет авиарейсы в Рим, Париж, Токио, Милан и другие города, а также 20 представительств за рубежом.