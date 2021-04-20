Москва, , 14:43 — REGNUM Замедление темпов роста на жилую недвижимость в I квартале 2021 года в России — закономерно. Причем «замедление темпов роста» не означает, что жилая недвижимость совсем перестала расти в цене. Нет, она растет, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

«Но темпы роста сейчас не такие стремительные, как наблюдались во втором II полугодии 2020 года, который был очень незакономерным и неоднозначным во многом, начиная от пандемии и кризисов в разных сферах, до удорожания новостроек на 36% за полгода в некоторых регионах страны.

Тогда резкое удорожание жилья было вызвано отложенным карантинным спросом, а также нововведением низких процентных ставок по льготной ипотеке, которые изначально планировались только на полгода, и не было информации о том, продлятся ли эти льготы и далее, будут ли предложения от застройщиков, которые можно будет приобрести по льготной ипотеке или нет.

Повысились цены на строительные материалы, в частности, выросла стоимость металлической арматуры. Произошло сокращение использования дешевой рабочей силы иностранных разнорабочих, вернувшихся на родину.

Сократился объем предложений от застройщиков за счет вымывания. И все это, по сути, уже достигло своего логически возможного пика.

На текущий момент первичный спрос более-менее удовлетворен. Да и цены на квартиры, поднявшись за период активных продаж прошлого года, так и не опустились.

Чего не скажешь об общем уровне доходов населения, который, по официальным данным, не только не повышался за это время, но и продолжает снижаться.

Спрос в настоящее время на жилье есть. Но он сейчас не ажиотажный. Многие из тех, кто планировали сделать приобретение, осуществили свои идеи, потратив сбережения, взяв ипотеку. А для новых покупок требуются новые накопления.

Темпы роста стоимости жилья сейчас приблизительно соответствуют среднегодовому официальному уровню инфляции в стране.

Снижаться цены не будут, для этого нет никаких предпосылок. А средний рост, скорее всего, будет примерно в тех же цифрах, которые мы видим в текущем моменте», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным портала «Пульс продаж новостроек», темпы роста цен на первичное жилье в России в январе-марте 2021 года замедлились и составили 8% против 10% в IV квартале 2020 года.

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