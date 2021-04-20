Тбилиси, , 14:45 — REGNUM Председатель Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Грузию 20 апреля с официальным двухдневным визитом. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, глава Евросовета прилетел на самолете в тбилисский аэропорт. Его там встречали глава МИД Грузии Давид Залкалиани и посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель.

Сообщается, что в ходе визита Мишель планирует провести встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили и другими официальным лицами. Также запланирована встреча с лидерами политических партий.

Напомним, в Грузии 19 апреля представители правящей партии «Грузинская мечта» и лидеры ряда оппозиционных партий подписали предложенное Мишелем соглашение по выходу из политического кризиса, разразившегося в Грузии.

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