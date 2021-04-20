Джакарта, , 14:42 — REGNUM Правительство Индонезии следит за рядом вопросов, связанных с всплеском случаев COVID-19, сообщает Antara.

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Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин сравнил ситуацию с коронавирусом в стране с эпидемиологической обстановкой в Индии.

В Индии и Индонезии все еще зарегистрировано небольшое количество участников вакцинации против COVID-19.

По словам министра, в Индии выявлено много случаев заражения «британским» штаммом коронавируса B117, а в Индонезии — мало.

Напомним, в Индии выявили 14 788 109 носителей коронавируса.

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