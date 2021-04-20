Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM Третьей волны коронавируса в Санкт-Петербурге, вероятность которой сохраняется, можно избежать. Антитела к вирусу SARS-CoV-2 уже есть более чем у половины жителей. Если темпы вакцинации увеличатся, то, возможно, к концу мая иммунитет к COVID-19 будет у 70% жителей города. Об этом говорится в исследовании Европейского университета в Санкт-Петербурге, опубликованном 20 апреля.

Вакцинация граждан от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Согласно четвертому этапу репрезентативного исследования иммунного ответа петербуржцев на коронавирус, который специалисты провели с 11 февраля по 10 апреля 2021 года, 45,8% его участников, не вакцинировавшихся на момент исследования, переболели коронавирусом (разброс значений с учетом случайной ошибки находится в диапазоне от 41,3% до 50,2%).

«Еще около 12% участников сообщили, что они получили хотя бы одну дозу вакцины. Среди взрослого населения в Петербурге более чем у половины есть антитела в крови», — говорится в сообщении.

Как уточнил один из соавторов исследования Дмитрий Скугаревский, в своей работе он и его коллеги не подразумевали возможность поправки доли вакцинированных, поэтому не использовали эти показатели в расчетах числа переболевших. Вместе с тем, порядок доли вакцинированных в исследовании совпадает с официальной статистикой по вакцинации.

«Мы все также видим, что чаще вакцинируются люди пожилого возраста, а также те, у кого не было обнаружено антител по результатам предыдущих тестов. Положительный тест на прошлом этапе исследования с высокой долей вероятности будет значить, что человек пока не вакцинируется», — уточнил ученый.

Авторы исследования намерены его продолжить и сделать еще одно измерение в середине мая.

«Если вакцинация примет более высокие темпы, уже сейчас можно предположить, что отметка в 70% переболевших будет достигнута к концу мая. Многое также зависит от распространения новых штаммов и того, сможет ли иммунитет переболевших и вакцинированных защитить от них. Пока явных признаков третьей волны в городе мы не видим. Есть вероятность, что ее можно будет избежать», — подытожила соавтор исследования, медицинский директор клиники «Скандинавия» Любовь Барабанова.

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