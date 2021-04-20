Орел, , 14:42 — REGNUM Руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин задержан в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности, сообщили 20 апреля в пресс-службе СУ СКР по региону.

Предварительно установлено, что руководитель департамента Орловской области без законных оснований устно поручил подчиненному провести проверку и отказать в получении лицензии ООО «Диализный центр НЕФРОС-КАЛУГА», намеревавшейся открыть диализный центр, вне зависимости от ее результатов. Однако подчиненный внес в акт проверки в отношении указанной организации формальные нарушения, которые не могли являться основаниями для отказа в переоформлении лицензии.

В отношении задержанного решается вопрос об избрании об избрании меры пресечения.

Как ранее ИА REGNUM, позже решением Арбитражного суда Орловской области приказ департамента здравоохранения Орловской области об отказе в переоформлении лицензии диализному центру НЕФРОС-КАЛУГА признан недействующим, решение оставлено без изменений Девятым арбитражным апелляционным судом.

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