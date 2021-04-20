Москва, , 14:43 — REGNUM Расходы граждан России на отдых увеличились несмотря на пандемию коронавируса и спад экономики. Об этом 20 апреля заявил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом на майские праздники в 2020 году граждане России планируют потратить, согласно проведенному опросу, порядка 20 тыс. рублей. В то же время на летний отдых в 2020 году тратили в среднем по 50 тыс. рублей.

«Средняя цифра, которую мы получили, составляет 19 612 рублей. Размах может быть большой, кто-то потратит 100 тыс., кто-то потратит совсем небольшую сумму. Если прицениться к тем деньгам, которые граждане РФ тратили на летний отдых, то в 2020 году летняя стоимость отдыха граждан России составила почти 50 тыс. рублей. Вообще мы видим, что у нас бюджет отдыха подрастает несмотря на пандемию», — сказал Родин.

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