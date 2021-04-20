Екатеринбург, , 14:45 — REGNUM С начала пандемии COVID-19 в Свердловской области произошёл уже 85 041 случай заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

По данным на 20 апреля 2021 года, за минувшие сутки в регионе выявили 107 носителей вируса SARS-CoV-2. Это минимальное суточное значение с мая 2020 года.

Диагноз подтвердили за последние сутки у жителей Екатеринбурга (+31), Алапаевска, Артемовского городского округа, Асбеста, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Среднеуральска, Сосьвы, Сысертского городского округа, Тавдинского и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области отменили первомайскую демонстрацию из-за пандемии COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области зафиксировали 109 новых носителей коронавируса