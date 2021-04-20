Париж, , 14:40 — REGNUM Франция вынесла на голосование членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проект резолюции, которая предусматривает лишение Сирии части прав и привилегий. Об этом 20 апреля сообщил постоянный представитель Франции при организации Луи Васси.

«Франция внесла на рассмотрение проект резолюции, поддержанный 46 членами ОЗХО, о лишении Сирии ряд прав и привилегий», — сказал он.

Васси добавил, что данная резолюция направлена не на то, чтобы полностью исключить Сирию из ОЗХО, у Дамаска сохранится право выступать с заявлениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля ОЗХО опубликовала доклад, в котором объявляется, что Сирийская арабская армия 4 февраля 2018 года сбросила бомбу с хлором на район Саракиба. США поспешили одобрить доклад, заявив, что Сирия так и не уничтожила химическое оружие.

Доклад ОЗХО, обвиняющий сирийскую армию, не имеет отношения к объективному анализу ситуации, сообщила официальный представитель МИД РоссииМария Захарова.

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