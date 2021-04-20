Москва, , 14:39 — REGNUM Законопроект о расширении возможностей для прохождения студентами практики внес в Госдуму депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов.

Он обратил внимание на то, что сейчас студент может пройти практику только в «организации», то есть речь идет о юрлице, то есть ООО, ЗАО и прочие ПАО.

«Однако дело в том, что существует широкий спектр специальностей (и особенно — рабочих), где в большинстве своем работают индивидуальные предприниматели (ИП), а то и вовсе самозанятые. Это парикмахеры, повара, авторемонтники и так далее. Найти в этой сфере ООО, особенно в регионах, особенно готовое брать на практику, бывает очень трудно», — рассуждает Тумусов в телеграм-канале.

«В законе нужно поменять только одно слово: убрать «организацию» и заменить на «хозяйствующего субъекта», — разъяснил суть инициативы парламентарий.