Анкара, , 14:38 — REGNUM В Стамбуле сотрудники «Турецких авиалиний» отказались пускать родственников российских граждан на рейс в Москву. Об этом ИА REGNUM сообщил гражданин России Юрий Дорохов.

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По его словам, в аэропорту Стамбула его жену Венеру Сабирову, гражданку Казахстана, не пустили на борт самолета, вылетающего в Москву. Дорохов совместно с ней и детьми следовал из Казахстана в Россию транзитом через Турцию.

«Якобы, российское правительство сказало «Турецким авиалиниям» пускать только россиян (…). Вместе с нами застряли такие же жертвы межнациональной любви. Украинка, летевшая с маленькой дочкой к мужу в Питер. Супружеская чета — россиянка и армянин», — говорится в опубликованном на Facebook сообщении Дорохова.

Дорохов связался с посольством России в Анкаре, там подтвердили, что члены семей россиян имеют право на въезд в страну. Об этом же говорится в Timatic — базе данных, описывающих требования к авиапутешественникам при пересечении границ. Однако представители турецкой авиакомпании отказались признать этот случай своей ошибкой, на просьбы свериться с Timatic не ответили.

«Сказали, что отправили бы нас в Москву следующими рейсами, но они переполнены (но значит, отправить могли бы, то есть, не пустили мою жену незаконно — за последние три часа правила въезда в РФ из Турции не поменялись)», — рассказывает Дорохов.

Представители турецкой авиакомпании в итоге отправили семью россиянина в Минск.

Отметим, что согласно размещенной на сайте Пограничной службы ФСБ России право на въезд в страну имеют «лица, являющиеся членами семьи (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными), опекунами и попечителями граждан Российской Федерации, при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве…».

Напомним, что 17 апреля Росавиация информировала, что создала оперативный штаб по вывозу россиян из Турции. Он обязан регулярно сообщать Минтрансу о количестве выполненных рейсов из этой страны в Россию, количестве перевезенных граждан, а также количестве соотечественников, имеющих оформленные билеты на рейсы и ожидающих возвращения домой.

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