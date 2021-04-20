Монтрё, Швейцария, , 14:38 — REGNUM Футболисты клубов, которые войдут в Суперлигу, не смогут играть за свои сборные в турнирах, проводимых под эгидой УЕФА и ФИФА. Об этом 20 апреля заявил президент УЕФА Александр Чеферин на конгрессе в Монтрё (Швейцария).

«Игрокам, которые будут выступать за команды закрытой лиги, будет запрещено играть на чемпионатах мира и Европы. Они не смогут представлять свои сборные в любых международных матчах», — сказал Чеферин.

Он отметил, что ранее об этом также объявила ФИФА.

Напомним, 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Эвертоне» назвали предателями английские клубы, вступившие в Суперлигу