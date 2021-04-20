Москва, 20 апреля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект «Об ограничении выбросов парниковых газов», передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля. Инициатива направлена на урегулирование отношений, связанных с ограничением выбросов парниковых газов.

Иван Шилов ИА REGNUM Озоновый слой

Закон нужен бизнесу для работы на зарубежных рынках, отметил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

«Никакой налоговой, фиксальной политики в данном случае нет. Мы никаких налогов сейчас не вводим и бизнесу только предоставляем понятийный аппарат», — заверил Торосов.

Инициатива направлена на выполнение Парижского соглашения. На базе нового закона в РФ должна появиться государственная система учёта и реализации проектов по уменьшению выбросов парниковых газов.

Законопроектом вводится система учета выбросов парниковых газов.

Вводится обязанность для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) представлять отчеты о выбросах парниковых газов. До 2024 года отчеты будут представлять природопользователи с массой выбросов парниковых газов 150 тыс. тонн в год и более, после 2024 года — с массой выбросов парниковых газов 50 тыс. тонн в год и более.

Законопроект предполагает государственный учет выбросов парниковых газов, в рамках которого предусматривается проверка отчетов о выбросах парниковых газов и ведение реестра выбросов парниковых газов. При этом, отмечает комитет Госдумы по экологии, оценка затрат на реализацию полномочий по проверке отчетов и создание указанного реестра в финансово-экономическом обосновании к законопроекту отсутствует. Комитет полагает, что реализация указанных положений законопроекта может потребовать дополнительного финансирования из средств федерального бюджета.

Создается законодательная база для реализации проектов по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов («климатических проектов») и использования их результатов («углеродных единиц») для сокращения выбросов парниковых газов предприятий («углеродного следа»).

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

Обращение углеродных единиц

Кроме того, создается система обращения углеродных единиц. Предусматривается ведение реестра углеродных единиц, который будет содержать сведения о реализации климатических проектов, о выпущенных в обращение углеродных единицах в результате реализации таких проектов, а также сведения об операциях с углеродными единицами, которые включают в себя в том числе их передачу (продажу). Планируется, что ведение реестра углеродных единиц осуществляет оператор — юридическое лицо, уполномоченное правительством Российской Федерации.

Договор между оператором и владельцем счета в реестре углеродных единиц может предусматривать, что владелец этого счета оплачивает услуги оператора по совершению операций с углеродными единицами, находящимися на этом счете.

При этом, указали в комитете Госдумы по экологии, в законопроекте отсутствуют какие-либо положения, регулирующие установления такой платы, что позволит оператору предлагать выгодные ему условия для открытия счета.