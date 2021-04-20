Уфа, , 14:37 — REGNUM Тело мужчины было обнаружено в ходе тушения пожара в жилом доме в деревне Башкирии. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что утром 20 апреля спасатели Белокатайского района получили сообщение о пожаре в жилом доме в д. Ашаево. Прибыв на место происшествия, они установили, что горит один жилой дом, два нежилых дома и надворные постройки.

Во время борьбы с огнем сотрудники спасательного ведомства обнаружили тело мужчины 1953 года рождения. Вскоре они ликвидировали пожар на площади 192 кв. метров.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что тела мужчины и женщины были обнаружены в ходе тушения пожара в жилом доме в деревне Верхняя Барабановка Башкирии.