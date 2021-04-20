Москва, , 14:34 — REGNUM Законопроект о поддержке добровольцев по защите государственной границы РФ внесли в Госдуму депутаты и члены Совфеда во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия») и Владимиром Бондаревым, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Предлагается закрепить возможность применять к добровольцам меры поддержки, материальное стимулирование, льготы и компенсации, действующие в отношении народных дружинников и внештатных сотрудников полиции, предусмотренные федеральным законом «Об участии граждан в охране общественного порядка».

Кроме того, законопроект конкретизирует права органов государственной власти регионов и органов местного самоуправления в данной сфер.

В настоящее время на приграничной территории в защите государственной границы Российской Федерации участвуют 12 939 граждан в составе 1216 добровольных народных дружин. Кроме того, пограничным органам оказывают содействие в реализации возложенных задач и функций около тысячи членов казачьих обществ в составе 93 добровольных народных дружин.