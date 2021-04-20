Сеул, , 14:35 — REGNUM В Южной Корее приступили у обсуждению минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2022 год. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Комиссии по минимальной заработной плате.

По их словам, окончательное решение по новой ставке будет определено до середины июля.

Напомним, что в текущем году минимальный размер заработной платы составляет 8720 вон (~$7,8) в час, что на 1,5% больше, чем в 2020 году.

Известно, что в 2018 году показатель вырос на 16,4%, в 2019 году — на 10,9%, в 2020 году — на 2,9%.

Между тем, представители трудящихся требуют повышения МРОТ до 10 тыс. вон (~$8,9) в час, а их оппоненты — заморозки показателя на уровне 2021 года.

Напомним, что повышение минимальной оплаты труда до 10 тыс. вон в час было одним из ключевых предвыборных обещаний президента страны Мун Чжэ Ина в области труда, однако оно вряд ли будет выполнено в условиях пандемии коронавируса.