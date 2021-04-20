Берлин, , 14:40 — REGNUM Хорошие отношения с Россией в экономической сфере могут способствовать диалогу и построению мостов в других областях. Об этом 20 апреля заявил статс-секретарь в МИД ФРГ Нильс Аннен в ходе выступления с приветственным словом на экономической конференции, которую организовало немецкое минэкономики в онлайн-режиме.

«Россия является крупнейшим соседом Европы и важным игроком в том, что касается множества тем. Да, Россия — интересный рынок, но рамочные условия остаются сложными», — приводит его слова пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ.

Также Аннен отметил, что германским инвесторам необходимо доверие к правовой безопасности, соблюдении договоров, справедливому доступу к рынку и борьбе с коррупцией в России.

«Мы должны выступать за то, чтобы российская политика локализации соответствовала положениям ВТО», — добавил статс-секретарь в МИД ФРГ.

Кроме того, по его мнению, «хорошие экономические отношения могут помочь активизировать обмен мнениями и диалог и построить мосты в других областях».

«Потенциал для этого остается неизменно большим», — отметил Аннен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на фоне разногласий с США произошло сближение России и Китая.