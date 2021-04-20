Орел, 20 апреля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении руководителя департамента здравоохранения Орловской области возбуждено по материалам проверки прокуратуры, сообщила 20 апреля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова. Проверка проводилась совместно с УФСБ России по Орловской области.

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Дело возбуждено по статьям о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и о превышении должностных полномочий. Предварительно установлено, что руководитель департамента Орловской области без законных оснований отказал компании ООО «Диализный центр НЕФРОС-КАЛУГА» в переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности — компания намеревалась открыть в Орле отделение диализа. При этом чиновник согласовал переоформление лицензии другой медицинской организации, которая заявила практически такие же условия работы. Решением Арбитражного суда Орловской области приказ департамента здравоохранения Орловской области об отказе в переоформлении лицензии диализному центру НЕФРОС-КАЛУГА признан недействующим, решение оставлено без изменений Девятым арбитражным апелляционным судом.

«Таким образом, руководителем департамента здравоохранения заведомо незаконно было ограничено право юридического лица на осуществление медицинской деятельности», — уточнила представитель прокуратуры.

Следственные органы возбудили уголовное дело, в настоящее время проводятся следственные действия, при координирующей роли прокуратуры и при оперативном сопровождении УФСБ России по Орловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о задержании чиновницы Орловского облздрава в рамках другого уголовного дела — о закупках льготных лекарств для детей.

Руководителем департамента здравоохранения Орловской области с 2018 года является Иван Залогин.