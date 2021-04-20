Кишинёв, , 14:34 — REGNUM Представители компании Moderna во время переговоров с руководством министерства здравоохранения Молдавии предложили поставить 1,5 млн доз вакцины от COVID-19 в 2022 году. Об этом, как передаёт телеканал TV6, 20 апреля сообщил госсекретарь минздрава Денис Чернеля на брифинге.

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«В контракте говорится о поставках на 2022 год, но мы настаивали, чтобы эта компания нашла возможность поставить некоторую часть вакцины во второй половине этого года», — рассказал Чернеля.

Он не сообщил, о чём удалось договориться и завершились ли переговоры с Moderna.

Напомним, в Молдавии идёт вакцинация препаратами Pfizer и AstraZeneca. Также в стране ожидают на днях получить партию вакцины «Спутник V». Из России в общей сложности должны поставить 700 тыс. доз этого препарата.

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