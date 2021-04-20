Красноярск, , 14:28 — REGNUM Первым компонентом вакцины от COVID-19 в Красноярском крае привиты 171 230 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 апреля в краевом правительстве.

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Обоими компонентами привиты 120 120 красноярцев. Прививочная кампания продолжается.

Всего в Красноярский край поступило уже 226 912 доз вакцины (4860 — «ЭпиВакКорона», остальное — «Спутник V»). Процент использования вакцины в крае — 89% от поступившего объёма (по РФ — 85%).

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 69 188 носителей коронавируса, выздоровели 63 830 человек, скончались 3394 ковид-пациента.

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