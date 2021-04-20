Кызыл, , 14:27 — REGNUM Задолженность потребителей Тувы за электроэнергию по состоянию на 1 апреля достигла 757 млн рублей. Из них 396 млн рублей составляют долги населения, ещё 360 млн — юрлиц, сообщает портал «Энергетика и промышленность России».

По словам исполняющего обязанности гендиректора компании «Тываэнергосбыт» Павла Акилина, большая задолженность возникла из-за сбоев во взаимодействии между начальниками РЭС и сбытовыми участками на местах. В связи энергетики меняют систему работы с потребителем.

«Мы теперь одна команда. И вы просто обязаны снять вопросы между собой на местах и выстроить работу с руководителями кожуунов. Задача у энергетиков одна — это надежное и бесперебойное энергоснабжение», — отметил он.

В компании намерены впредь жёстко пресекать безучётное потребление электричества с привлечением правоохранительных органов.

Как отмечается, недобросовестность отдельных потребителей влияет на качество электроснабжения для добросовестных плательщиков. В частности, признаком воровства света являются низкое или слишком высокое напряжение в сети в некоторых сёлах.

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