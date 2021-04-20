Токио, 20 апреля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Mitsubishi обнародовал тизеры нового компактного электрического кроссовера Airtrek. Изображения новинки распространила пресс-служба автопроизводителя.

Mitsubishi Mitsubishi Airtrek

Модель разрабатывается Mitsubishi совместно Guangzhou Automobile Group (GAC) исключительно для китайского авторынка. Концепт-кар Airtrek уже скоро появится на стенде Шанхайской автомобильной выставки. На рынок же авто выйдет в конце 2021 года.

По габаритам Airtrek в модельной линейке займёт место между Outlander и Eclipse Cross. Дизайн автомобиля выполнен в стиле Dynamic Shield с Х-образной зауженной головной оптикой. Данный стиль дизайнеры компании применили ещё в 2017 году на e-Evolution.

Ранее компания Mitsubishi получила в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на рестайлинговый кроссовер Outlander, который будет представлен на рынке страны в 2022 году. Обновлённый автомобиль станет длиннее предшественника на 15 мм, а в качестве силового агрегата у кроссовера будет 181-сильный «атмосферник» объёмом 2,5 л.

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