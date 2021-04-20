Москва, , 14:27 — REGNUM Прогнозы экспертов по поводу дальнейшей картины инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ отличаются как горизонтом повышения, так и уровнем до которых она может подняться, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

«По прогнозу Sber CIB, ЦБ может повысить ключевую ставку сразу на 0,5%, на заседании 23 апреля. Также специалисты Сбербанка считают, что курс рубля, который 20 апреля утром немного укрепился, скорее всего, будет находится около 76,2 руб./доллар.

И ещё эксперты Sber CIB ожидают стабилизации рынка рублёвого госдолга на достигнутых уровнях 20 апреля.

Анонсируя повышение ставки на мартовском заседании, в комментариях, ЦБ сослался на несколько проинфляционных рисков, которые существуют сегодня в российской экономике.

Это, прежде всего то, что денежно-кредитные условия остаются мягкими, а наряду с этим на динамику кредитования оказывают влияние программы правительства по различным льготам и регуляторные послабления.

Второе, это восстановление экономической активности более быстрыми темпами, чем ожидалось. Ещё одним из факторов давления на цены оказывают временные затруднения в производственных и логистических цепочках из-за опережающего роста потребительского спроса.

И ещё проинфляционные риски создаёт ценовая конъюнктура мировых товарных рынков. Как видим факторов повышательного давления на цены достаточно и возникли они не вчера.

Кроме того, в заявлении ЦБ не был прямо указан один из-самых значимых факторов роста цен — ослабление рубля. Если в конце 2020 года рубль укреплялся, то к началу апреля он ослаб к доллару на 7,4%.

А при том, что более 65% потребительских товаров это импорт, удержание курса рубля становиться важным условием ценовой стабильности.

В условиях уже разогнавшейся инфляции, ослабления рубля и новых, а возможно и будущих санкций Центробанку нужно применить все свои возможности для обуздания инфляции и возвращению к мягкой кредитно-денежной политике.

Она смогла бы обеспечить хотя бы небольшой реальный экономический рост в условиях выхода из пандемии и восстановлении экономики.

И одной из таких возможностей, безусловно, является более агрессивное повышение ключевой ставки», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России на заседании совета директоров 23 апреля может повысить ключевую ставку до 4,75%, полагают эксперты.

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