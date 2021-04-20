Пекин, , 14:26 — REGNUM Обвинения в совершении кибератак не должны быть голословными и основанными на предположениях. Так 20 апреля прокомментировал сообщения о причастности китайских хакеров к крупной кибератаке против более 200 японских исследовательских институтов и компаний официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Он отметил, что киберпространство — это виртуальное пространство с множеством действующих лиц. Поэтому, по его словам, утверждение о причастности не может базироваться на предположениях, для подобных обвинительных заявлений «должно быть достаточно доказательств».

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«Мы против того, чтобы другие страны очерняли нас в вопросе кибербезопасности или использовали этот вопрос для обслуживания своей циничной политической повестки», — подчеркнул представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 20 апреля телеканал NHK сообщил, что полицейское управление Японии заподозрила группу хакеров из Китая в причастности к крупной кибератаке, которая была проведена в 2016 году на более чем 200 японских исследовательских институтов и компаний. Также в числе подвергшихся кибератаке организаций оказалось Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).