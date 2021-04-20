Берлин, , 14:26 — REGNUM Германия приняла решение в пользу проекта «Северный поток — 2» вопреки мнению других стран Евросоюза, но политическая борьба вокруг трубопровода шире, чем газовый вопрос. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила 20 апреля в видеообращении к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Она отметила, что Берлин выступил за то, чтобы через Украину сохранялся транзит российского газа. Что касается разногласий вокруг «Северного потока — 2», то этот конфликт, предположила Меркель, гораздо шире.

Он сосредоточен на вопросе, насколько сильно желание поддерживать торговлю с Россией, в первую очередь в энергетической сфере.

«Германия приняла решение в пользу строительства «Северного потока — 2». Но это политическая борьба, которую многие оценивают иначе», — подчеркнула глава германского правительства.

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