Берлин, 20 апреля, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Германия приняла решение в пользу проекта «Северный поток — 2» вопреки мнению других стран Евросоюза, но политическая борьба вокруг трубопровода шире, чем газовый вопрос. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила 20 апреля в видеообращении к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Она отметила, что Берлин выступил за то, чтобы через Украину сохранялся транзит российского газа. Что касается разногласий вокруг «Северного потока — 2», то этот конфликт, предположила Меркель, гораздо шире.

Он сосредоточен на вопросе, насколько сильно желание поддерживать торговлю с Россией, в первую очередь в энергетической сфере.

«Германия приняла решение в пользу строительства «Северного потока — 2». Но это политическая борьба, которую многие оценивают иначе», — подчеркнула глава германского правительства.

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