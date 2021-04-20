Новочеркасск, Ростовская область, , 14:24 — REGNUM В Новочеркасске Ростовской области прощаются с погибшими в результате страшного ДТП подростками. 20 апреля похоронят двоих жертв автокатастрофы, 21 апреля — троих.

Ранним утром 18 апреля автомобиль Hyundai Solaris врезался в дерево в переулке Машиностроительный. В иномарке находились шесть человек, в том числе 14-летний водитель. Известно, что подростки находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину, который купил пиво детям, уже нашли.

В Новочеркасске 20 апреля объявили траур по погибшим. В казачьей столице приспустили флаги, отменили развлекательные мероприятия.

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