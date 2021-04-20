Москва, , 14:23 — REGNUM Некоторые из мутаций SARS-CoV-2 могут быть значительными и не поддаваться вакцинам, заявили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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«Научные данные свидетельствуют о том, некоторые из этих мутаций могут быть значительными и вызывать уклонения от действия вакцин», — сообщили РИА Новости в офисе ВОЗ в РФ.

Там добавили, что во всех странах необходимо снизить передачу вируса, так как она сама по себе не будет уменьшаться без применения активных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании отделения медицинских наук РАН сообщила, что на сегодняшний день на территории России выявили 192 носителя «британского» штамма коронавируса и 21 случай заражения «южноафриканской» разновидностью SARS-CoV-2.

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