Монтрё, Швейцария, 20 апреля 2021, 14:23 — REGNUM В состав исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) избран президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Такое решение 20 апреля принято на заседании конгресса УЕФА в Монтрё (Швейцария).
Дюков избран на четырёхлетний срок. На восемь мест в исполкоме УЕФА претендовали девять кандидатов.
Напомним, Дюков является президентом РФС с февраля 2019 года.
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