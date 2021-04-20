Монтрё, Швейцария, , 14:23 — REGNUM В состав исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) избран президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Такое решение 20 апреля принято на заседании конгресса УЕФА в Монтрё (Швейцария).

Дюков избран на четырёхлетний срок. На восемь мест в исполкоме УЕФА претендовали девять кандидатов.

Напомним, Дюков является президентом РФС с февраля 2019 года.

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