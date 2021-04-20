Киев, 20 апреля, 2021, 15:06 — ИА Регнум. 52,1% жителей Украины не поддерживают идею повторного участия президента страны Владимира Зеленского в президентских выборах 2024 года. Об этом сообщили представители социологической компании Socis 20 апреля во время пресс-коференции в «Интерфакс-Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По данным социологов, идею участия Зеленского в новых выборах поддерживает 26,2% опрошенных, 15,9% считают, что до следующих выборов ещё слишком много времени, чтобы однозначно отвечать на этот вопрос.

На просьбу дать характеристику власти действующего президента Украины 57,1% опрошенных назвали её непрофессиональной и дилетантской, ещё 16,3% — популистской.

Исследование проводилось с 8 по 12 апреля 2021 года. Всего было опрошено 2 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба социологической группы «Рейтинг» сообщила, что Зеленскому доверяет 45% жителей Украины, а не доверяет — 52% .