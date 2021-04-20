Амстердам, , 14:22 — REGNUM В рамках инициативы «Играйте дома» обладатели консолей PS4 смогут бесплатно добавить в свою библиотеку полное издание игры Horizon Zero Dawn. Об этом стало известно 20 апреля из официальной страницы проекта в магазине PS Store.

Акция продлится до 15 мая 2021 года. Помимо основной игры, геймеры также получат сюжетное расширение Frozen Wilds и различный дополнительный контент.

Напомним, Horizon Zero Dawn — это приключенческий экшен с открытым миром, разработанный студией Guerilla Games. Его релиз состоялся в 2017 году.

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