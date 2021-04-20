Нальчик, , 14:22 — REGNUM В Кабардино-Балкарии число заразившихся коронавирусом в сутки достигло минимального значения за последние несколько месяцев. За день 19 апреля была подтверждена инфекция всего у 29 человек, сообщили 20 апреля в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Общее число носителей коронавируса в республике достигло 23 501 человека. Из них сумели справиться с болезнью 22 604 пациента, в том числе за прошедшие сутки — 32.

Количество случаев летального исхода за все время пандемии достигло 436. За прошедший день скончался от COVID-19 еще один житель Кабардино-Балкарии.

В настоящее время в ковидных госпиталях республики получают медицинскую помощь 196 пациентов, в реанимациях в тяжелом состоянии находятся 25 из них.