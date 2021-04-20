Ташкент, , 14:20 — REGNUM Двухступенчатую систему высшего образования внедрят в академии министерства внутренних дел Узбекистана в 2021—2022 учебном году, передает телеканал «Узбекистан 24».

Бакалавриат организуют по очному образованию для 700 слушателей и заочному — для 300. Отмечается, что магистратура буде подготовлена для руководящих кадров органов внутренних дел.

Кроме того, с 1 сентября 2022 года обучение в магистратуре станет обязательным требованием для назначения на руководящие должности в органах внутренних дел.

С 2022—2023 года откроется филиал академии МВД в Нукусе. Военно-технический институт национальной гвардии преобразуют в университет общественной безопасности.

Напомним, 15 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, направленное на реформу системы образования органов внутренних дел.