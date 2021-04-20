Ливерпуль, Великобритания, , 14:18 — REGNUM Английские футбольные клубы, вошедшие в Суперлигу, предали болельщиков. Об этом говорится в заявлении клуба «Эвертон», опубликованном 20 апреля.

«Шесть английских команд предали большинство болельщиков своим решением о вступлении в Суперлигу, а также предпочитают неуважительно относиться к остальным командам», — говорится в заявлении.

Напомним, 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Среди них шесть английских команд — «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

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