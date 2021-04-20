Ульяновск, , 14:17 — REGNUM Врио главы Ульяновской области Алексей Русских поручил рассмотреть возможность внедрения в регионе пилотного проекта по использованию СПГ (сжиженного природного газа). Вопрос поставки газа в дома жителей области обсуждался в ходе штаба по газификации, сообщает пресс-служба ульяновского правительства.

На сегодняшний день уровень газификации Ульяновской области достиг 78,19%, по сельской местности — 53,53%. За пять лет уровень газификации увеличился на 17%. Русских отметил, что результаты неплохие, однако необходимо добиваться более высоких показателей в кратчайшие сроки.

«Все мы понимаем, насколько актуальна задача по газификации как для экономического, так и социального развития нашего региона, как промышленности, бизнеса, так и бюджетных организаций Ульяновской области. Вы знаете, что президент страны поставил задачу к 2029 году выйти на 100% газификацию. Для этого нам нужно скорректировать дальнейшие планы», — подчеркнул руководитель региона. Он акцентировал внимание участников штаба на необходимости оказывать помощь льготным категориям граждан в газификации.

В рамках Программы развития газоснабжения и газификации в текущем году запланировано начать строительство 26 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 582 км, шесть первоочередных объектов протяженностью 115,8 км будут сданы уже в 2021 году. По словам главы ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» Владимира Камеко, новые газовые магистрали соединят между собой 26 населенных пунктов области.

И.о. министра энергетики, ЖКК и городской среды Александр Черепан уточнил, что из областного бюджета в этом году финансирование мероприятий по газификации удвоено по сравнению с прошлым годом и составит 451,7 млн рублей. Средства направят на строительство газопроводов в 27 населенных пунктах, а также на подготовку проектно-сметной документации строительства газовых магистралей в 21 населенном пункте. В результате в дома более 7 тыс. жителей Ульяновской области проведут природный газ.

По состоянию на 1 апреля текущего года, из обследованных и подлежащих газификации 8075 домов в 4026 домовладениях проживают многодетные и малоимущие семьи, одинокие люди, ветераны труда, инвалиды и другие граждане, имеющие право на льготы. В этом году уже получили материальную помощь на газификацию 222 жителя региона на общую сумму 8,6 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года была достигнута договоренность с ПАО «Газпром» о строительстве более 654 км внутрипоселковых газопроводов в 92 населённых пунктах в период с 2021 по 2025 год. С 70-процентного уровня газификации Ульяновской области планируется к 2025 году выйти на 72%.

За последние 15 лет в газификацию населённых пунктов региона вложено более 15 млрд рублей.

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