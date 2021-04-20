Варшава, , 14:17 — REGNUM В игре Dying Light стартовало событие-кроссовер с симулятором выживания Rust. Его трейлер был опубликован на официальном YouTube-канале проекта.

Принять участие в событии смогут только PC-игроки Dying Light — оно продлится до 26 апреля 2021 года. В рамках его проведения геймеры получат доступ к новому тематическому оружию, элементам брони и заданиям.

ИА REGNUM напоминает, что Dying Light — это приключенческая экшен-игра с элементами выживания. Её релиз состоялся в 2015 году.

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