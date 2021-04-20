Москва, , 14:23 — REGNUM Группа The Hatters опубликовала видео со своего концерта в честь пятилетия коллектива. Часовой ролик попал в тренды YouTube 20 апреля.

Концерт прошёл в помещении театра «Лицедеи». В перфомансе также приняли участие группа Little Big, блогер Эльдар Джарахов и комик Данила Поперечный.

Добавим, что за сутки видеозапись концерта посмотрели 115 тыс. человек. А более 15 тыс. зрителей поставили ему отметку «нравится».

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